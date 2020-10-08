المصدر: الامارات اليوم

قمامة

اشتكى قارئ يسكن بشارع العلا بن الحضرمي في الشارقة، قيام بعض السكان في المنطقة بإلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة لها، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للشارع، والتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات.

مواقف

لاحظ مترددون على مستشفى برجيل في أبوظبي وجود ازدحام خانق بمنطقة المواقف، بسبب قيام موظفي خدمة صف المركبات باستلام وتسليم السيارات من المراجعين في المدخل السفلي للمواقف، بدلاً من استلامها أمام الباب الرئيس للمستشفى، ما يتسبب في إرباك حركة السير داخل المواقف، وتأخر المتعاملين في تسلم سياراتهم.

تعقيم

لاحظ قارئ أن محال كبرى عديدة في المراكز التجارية، تتجاهل حالات الازدحام على غرف قياس الملابس لديها، خصوصاً في أيام العطل الأسبوعية، بجانب عدم وضع إدارات تلك المحال فواصل زمنية بين الزبائن الذين يستخدمون تلك الغرف، بما يتيح تجديد الهواء فيها، أو إجراء تعقيم دوري عقب كل استخدام.

ازدحام

تساءل مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد عن سبب الازدحام المروري عند جسر دوار ناشيونال في الشارقة، على الرغم من التوسعة الكبيرة التي تمت على جانبي الطريق ذهاباً وإياباً.

تأمين

تجددت شكاوى سكان في العديد من المناطق بالدولة، من قيام أصحاب عقارات بخصم مبالغ غير مستحقة من قيمة التأمين المدفوع سلفاً، لدى إخلائهم الوحدة السكنية المؤجرة، وطالبوا الجهات الرسمية بالتدخل لحسم هذه المسألة وضمان حقوقهم.

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