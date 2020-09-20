مسؤولون: «الإمارات اليوم» مصدر موثوق للخبر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصاتها الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه مسؤولون برقيات تهنئة إلى أسرة صحيفة «الإمارات اليوم»، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، مؤكدين أن الصحيفة شكلت منبراً إعلامياً رائداً، خلال سنوات قليلة، ونجحت في أن تكون مصدراً موثوقاً للخبر، عبر صفحاتها ومنصاتها الإلكترونية، لما تتمتع به من موضوعية وصدقية في تناول قضايا الوطن، ومجريات الساعة.وقالوا إن الأخبار المتنوعة للصحيفة وتوازنها، جذبت لها الجميع، فأصبحت صحيفة كل صباح، كما أصبحت منصتها الرقمية في «زمن كورونا» بيد القارئ طوال الوقت.

وتابعوا: بفضل توجهاتها المستنيرة، أصبحت مرجعاً للأسرة الإماراتية، ولأفراد المجتمع جميعاً، ومساهماً في خلق مستقبل مزدهر لكل أبناء الوطن.

وذكروا أن المحتوى المتميز للصحيفة، وحرصها على إبراز الصور الإماراتية المشرقة، جعلا لها شخصية متفردة بين وسائل الإعلام المختلفة.

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