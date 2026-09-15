المري: علينا أن نصنع روايتنا بأنفسنا وألا نترك قصتنا للآخرين

أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة منى غانم المري، في الكلمة الافتتاحية لقمة الإعلام العربي، اليوم، أن دور الإعلام تغير على مدار السنوات الماضية، فكما نصنع مستقبلنا بأيدينا علينا أن نصنع روايتنا بأنفسنا وألا نترك قصتنا للآخرين".

وقالت: "إننا اليوم نجتمع في لحظة استثنائية بعالم تتغير فيه موازين القوة ومنطقة يعاد تشكيل مستقبلها، وإعلام لم يعد كما كان، والسؤال أمامنا اليوم: ليس كيف سيتغير الإعلام، السؤال الأهم ما الدور الذي سيختاره الإعلام العربي في صناعة المرحلة القادمة".

وأضافت: "عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" منتدى الإعلام العربي كان المشهد مختلفاً تماماً، لم تكن هناك منصات رقمية تقود الرأي العام، ولا هواتف تحمل غرف الأخبار بصورة مباشرة، ولا ذكاء اصطناعي يكتب خبراً ويصنع صورة وينتج مقطعاً مرئياً في ثوانٍ، لكن كانت هناك رؤية سبقت كل هذه التحولات، رؤية تقول إن المنطقة التي تريد أن تصنع مستقبلها يجب أن تمتلك إعلاماً يفهم هذا المستقبل ويشارك في صناعته ويملك القدرة على أن يروي قصتها للعالم".

وتابعت: "هذا العام يحمل معناً خاصاً فنحن نحتفي باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، 25 عاماً، مرت على هذه الجائزة منذ أن أعلن عنها راعيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للبحث عن التميز في الإعلام العربي وعن المبدعين العرب، 25 عاماً تغير خلالها شكل الصحيفة وتغيرت غرف الأخبار، وتغيرت أدوات الإعلام، وتغير حتى معنى أن تكون إعلامياً، لكن شيء واحد لم تتغير قيمته وهي الحقيقة".

وختمت: "في دبي تعلمنا في مدرسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المستقبل ليس شيء ننتظره، بل شيء نصنعه وهذا ينطبق على الإعلام كما ينطبق على كل شيء. فكما نصنع مستقبلنا بأيدينا علينا أن نصنع روايتنا بأنفسنا وألا نترك قصتنا للآخرين".