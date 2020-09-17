بالفيديو.. أبوظبي تحدد آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية للإمارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية لإمارة أبوظبي والراغبين بالذهاب للإمارات الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار العدوى.

ونشر المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي مقطع فيديو يوضح من خلاله هذه الآلية:

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحدد آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية لإمارة #أبوظبي والراغبين بالذهاب للإمارات الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار العدوى. pic.twitter.com/QYVJn38xgv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 17, 2020

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