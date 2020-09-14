توفير مسكن مؤقت فوراً لعائلة سقط سقف بيتها في رأس الخيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفّرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، أمس، مسكناً مؤقتاً للعائلة التي سقط سقف منزلها بمنطقة السيح في إمارة رأس الخيمة، استجابة للتوجيهات والمتابعة المباشرة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

من جانبه، وجّه وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، المعنيين في الوزارة بتوفير مسكن دائم للأسرة بأسرع وقت ممكن، جاء ذلك بعد أن تواصل مع العائلة للاطمئنان على صحتهم.

وتابع المزروعي باهتمام بالغ ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بعض الصور لسقوط سقف المنزل، وكلف المعنيين بالتحرك الفوري لتشكيل فريق من المهندسين لمعاينة الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط السقف، إلى جانب الوقوف على احتياجات المواطنين والمنطقة، بهدف التأكد من سلامة المساكن، وعدم وجود أية مشكلات بها قد تشكل خطراً على قاطنيها، حيث تحرك المعنيون بالوزارة فور معرفتهم بالحادث، وتواصلوا مع الجهات المعنية للحصول على معلومات عن الأسرة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن قطاع الإسكان يحتل أولوية قصوى لدى قيادة الدولة، لما له من دور مؤثر على جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والأمان المعيشي للمجتمع الإماراتي، كما أن الوزارة تعمل وفق هذه التوجهات من خلال توفير مساكن عصرية متكاملة المرافق والخدمات، تتلاءم مع احتياجات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.

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