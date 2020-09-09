شرطة أبوظبي تكرم متعاوناً لأمانته

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد محمد سهيل الراشدي بمكتبه مقيماً متعاوناً من الجنسية العربية تقديراً لأمانته وحسن تصرفه تجاه مال الغير والذي تمثل بتسليم حقيبة تحتوي على مبالغ مالية إلى مركز شرطة الخالدية.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تكريم المتعاونين تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً وتحفيزاً للأشخاص الذين يسهمون في دعم المنظومة الأمنية.

وأثنى على أمانته النابعة من القيم الأخلاقية والإنسانية وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أهمية التعاون بين الشرطة والمجتمع وبمبادرته الإيجابية التي عبرت عن روح الاهتمام والمسؤولية التي يتحلى بها.

حضر التكريم نائب مدير القطاع للأمن الجنائي العميد مسلم محمد العامري ومدير مديرية شرطة العاصمة العقيد حمد عبدالله النيادي، ومدير مركز شرطة الخالدية العقيد راشد سالم الشامسي.

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