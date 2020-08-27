إعادة فتح الحضانات في أبوظبي مع الالتزام باجراءات الصحة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إجراءات إعادة فتح الحضانات في الإمارة، والتي تشمل القيام بزيارات تفتيشية للتأكد من الالتزام بإجراءات الصحة والحصول على شهادة عدم ممانعة من الدائرة، وإجراء تدريب افتراضي إجباري لجميع العاملين حول إجراءات التعامل مع كوفيد-19.

وأوضحت الدائرة أن الحضانات ستعمل بسعة منخفضة محددة، على أن تقدم الرعاية للأطفال بنظام المجموعات الصغيرة ولا يزيد عدد كل مجموعة عن 10 أطفال. ويجب أن يخضع الأطفال والعاملون لفحوصات يومية للحالة الصحية ودرجة الحرارة، إضافة إلى زيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزام الحضانات بالإجراءات الصحية المطلوبة.

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