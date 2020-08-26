محمد بن راشد: نتطلع أن تكون بلادنا منارة للمعرفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على خطط وزارة الثقافة بعد دمج ملف الشباب ضمن الوزارة.

وقال سموه في تغريدية على "تويتر": "اطلعت اليوم على خطط وزارة الثقافة بعد دمج ملف الشباب ضمن الوزارة ... وزيرتين مميزتين نتوقع منهم الكثير .. الثقافة صناعة .. والثقافة اقتصاد .. والثقافة حضارة .. وبطاقة الشباب المتوقدة نتطلع أن تكون بلادنا منارة للمعرفة.. ومحضن للمواهب.. وقاطرة للتنوير .."

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