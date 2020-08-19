الشارقة تعتمد 10 مواقع لمحطات وقود على طريق خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة 10 مواقع لمحطات التزود بالوقود، على امتداد شارع الشارقة - خورفكان الجديد، لخدمة مرتادي الطريق والمناطق السكنية المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص محطتين إضافيتين داخل مدينة خورفكان بمنطقتي الحراي والزبارة.

جاء ذلك، خلال المداخلة الهاتفية للمتحدث الرسمي لدائرة التخطيط، محمد النزر الفلاسي، في برنامج الخط المباشر، المذاع على تلفزيون الشارقة، رداً على بعض الاستفسارات التي وردت للبرنامج حول نقص محطات الوقود على طريق الشارقة - خورفكان الجديد، وخطة الدائرة لمعالجة هذا النقص الذي يحدث أحياناً، ويتسبب في حدوث ازدحام ببعض محطات التزود بالوقود.

وأشار النزر إلى أن الدائرة وضعت خططاً مسبقة لمعالجة هذا النقص، ضمن خطتها التطويرية لمرافق شارع الشارقة - خورفكان، الذي أصبح رافداً تنموياً رئيساً للمنطقة، وأسهم في تنشيط حركة النقل، ودعم التنمية في القطاعات التجارية والسياحية بمدينة خورفكان، وكل المناطق المجاورة، التي أصبحت بدورها مركز جذب سكني لقربها، أو لوقوعها على طريق الشارقة - خورفكان الجديد.

وأضاف أنه تم تخصيص أربع محطات للوقود في بداية طريق الشارقة خورفكان الجديد من ناحية طريق الإمارات العابر، لخدمة مرتادي الطريق وأهالي ضاحيتي جويزع والمنازل وضاحية السيوح، ومنطقة تلال التي توجد بالقرب منها محطتان إضافيتان تحت التنفيذ، سينتهي العمل فيهما قريباً.

وأوضح النزر أنه تم تخصيص محطتين لخدمة منطقة طوى السمان، فيما تم تخصيص محطتين لخدمة مناطق وشاح وصناعية الذيد الجديدة بالقرب من سفاري الشارقة، إضافة إلى تخصيص محطة واحدة لمنطقة شيص، ومحطة بمنطقة وادي شي.

ولفت إلى أنه تم تخصيص محطتين جديدتين لخدمة منطقتي الزبارة والحراي، تحت التنفيذ الآن، وسيتم افتتاحهما قريباً، لدعم الحركة السياحية والاقتصادية المتنامية بمدينة خورفكان.

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