خلو 4 فنادق مخصصة للعزل الصحي في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أبلغ القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، «الإمارات اليوم»، خلو أربعة فنادق في إمارة رأس الخيمة من أصل خمسة نتيجة تعافي المصابين في الحجر الصحي، بعد قضائهم فترة الحجر لمدة 14 يوماً نتيجة الاشتباه في مخالطتهم لمصابين بفيروس «كورونا».

وأوضح، أنه يوجد فندق خامس مخصص للحجر الصحي يضم 27 مصاباً يخضعون للرعاية الصحية، إضافة إلى وجود 16 مصاباً في العزل الصحي في مستشفى العزل الميداني في مركز «إكسبو» في مدينة رأس الخيمة، ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسجل إمارة رأس الخيمة صفر مرضى بالفيروس يخضعون للعلاج بعد تعافي المرضى المتبقين وخروجهم الأسبوع المقبل وقضائهم فترة العزل في الحجر الصحي، في حال لم يتم استقبال أي حالات جديدة.

وأضاف أن المستشفى الميداني في مركز «إكسبو» استقبل 350 مريضاً منذ افتتاحه في أبريل الماضي، لافتاً إلى استمرار خضوع 16 مريضاً في المستشفى الميداني للرعاية الطبية والصحية، وإجراء المزيد من الفحوص للتأكد من تماثلهم للشفاء من الفيروس تماماً على أن يتم السماح لهم بالخروج من المستشفى وممارسة حياتهم الطبيعية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة العزل الصحي والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن جميع المقيمين في الحجر بالفنادق كانوا مخالطين لأشخاص مصابين بالفيروس، وأنه تم تحديد إقامتهم بالفنادق مع تلقيهم كامل الرعاية الطبية والصحية والغذائية والنفسية والاجتماعية.

وأضاف أن المستشفى الميداني في مركز «إكسبو» تم تخصيصه لحالات العزل الصحي المؤكد إصابتها، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، وأنه مع انخفاض أعداد المصابين بالفيروس خلال شهرين يوجد دليل على نجاح جهود الجهات المختصة في الدولة والكادر الطبية في رعاية ومتابعة المصابين صحياً وطبياً، إضافة إلى وعي الجمهور والتزامهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

ولفت إلى أن التزام أفراد المجتمع سيؤدي إلى الحد من انتشار «كورونا» وتراجع عدد الحالات المصابة بشكل لافت.

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مصاباً بـ«كورونا» استقبلهم المستشفى الميداني في مركز «إكسبو» منذ افتتاحه أبريل الماضي.

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