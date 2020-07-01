"بلدية عجمان" تعلن عودة 75% من الموظفين إلى مقار العمل

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن رفع نسبة عودة الموظفين إلى مقار العمل بنسبة 75%، اعتباراً من اليوم الموافق 1 يوليو 2020 على أن تتزايد النسبة تدريجياً بناءً على المستجدات، وجاء القرار بناءً على التعميم الصادر من دائرة الموارد البشرية بعجمان بشأن رفع نسبة عودة الموظفين إلى مقار العمل في الجهات الحكومية بإمارة عجمان.

ونوه مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن النعيمي، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة على المستوى الوطني والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد، والتي تتضمن توفير قياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين الداخلين إلي المبنى، وتوزيع الكمامات والقفازات على المداخل الرئيسة للدائرة لجميع الموظفين، واستخدام نظام الخدمة الذاتية لتسجيل ساعات الحضور والانصراف بالإضافة الي استخدام نظام البصمة الآلي.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي على النحو الذي توصي به الحكومة والسلطات الصحية بالحفاظ على مسافة 2 متر، كذلك الاستمرار في تطبيق آلية العمل عن بُعد ما أمكن وتنفيذ مواقع عمل مرنة وأيضاً والتأكد باستمرار من وضع معقم اليدين في أماكن متعددة للتشجيع على نظافة اليدين بالإضافة إلى إرسال نشرات التوعية بأهمية الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية المفروضة للموظفين، ومنها منع التجمعات أمام المداخل لأكثر من شخصين وإلغاء جميع الأنشطة غير المرتبطة بالعمل.

وأضاف مدير عام الدائرة: "أن عودة الموظفين للعمل يتم وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التشديد عليهم بالالتزام بالتدابير الوقائية كما تم العمل على تعقيم مقار العمل والتوجيه بتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، مع توفير معقمات وكمامات وجهاز قياس درجة الحرارة وضع نشرات توعية والارشادات الصحية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين أثناء تقديم الخدمات لهم".

هذا، وقد حدد التعميم الفئات التي يستمر استثناؤها من العودة إلى مقر العمل على أن يسري بشأنها نظام العمل عن بعد، شريطة ألا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل، وتضم حالات الاستثناء الموظفات الحوامل بناءً على تقارير طبية معتمدة، والمصابين بأمراض مزمنة والأمراض التنفسية وحالات ضعف المناعة بناءً على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، والموظفين من فئة كبار السن ( فوق 60 عام )، و أصحاب الهمم ، والموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقين بالدراسة من الصف التاسع فما دون وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي، كما أكد التعميم على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) للموظفين.

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