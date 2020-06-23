المزروعي يوجه بتطوير الخدمات وتوسيع فئة «كبار المواطنين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل المزروعي، أن «تقديم الخدمات الأساسية للمتعاملين مسؤولية وأمانة وشرف، وإننا كمسؤولين ملتزمون بتطوير خدماتنا وإسعاد متعاملينا في دولة الإمارات».

ووجه بضم وتوسيع الفئة الحالية الخاصة بكبار المواطنين لتشمل كل المستفيدين، سواء المدرجون في نظام الهيئة بحسب قائمة وزارة تنمية المجتمع وغير المدرجين، وتعميم الاستفادة من الخدمة المقدمة.

وأفاد الوزير بأن الهيئة تستخدم معظم منافذها في سداد الفواتير الشهرية التي بلغ عددها 25 بوابة للسداد تتضمن البنوك المحلية، المصارف، الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي للهيئة، وأكثر من 3000 جهاز للسداد الآلي منتشرة في الدولة، وغيرها من المنافذ التي تتيح لمتعاملي الهيئة سهولة سداد الفواتير الشهرية دون أي رسوم إضافية.

وكان المزروعي وجه بتشكيل لجنة للاطلاع على الملاحظات التي تم تداولها في مادة مرئية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مواطنة في إحدى إمارات الدولة، وكشفت نتائج التحقيقات أن سبب عدم وصول الرسائل النصية التي تخص إشعارات قطع الخدمة إلى المتعاملة، نتيجة قيام إحدى موظفات الهيئة (ابنة المتعاملة) بإلغاء رقم التواصل المدرج بالنظام منذ التفعيل.

وأوضحت التحقيقات تأخر سداد المتعاملة للمبالغ المستحقة عن الحساب لأكثر من تسع مرات خلال 12 شهراً، كما تبين وجود تغيير في أرقام التواصل والبريد الإلكتروني المحدَّث من تاريخ التفعيل لحساب المتعاملة بشكل مستمر، حيث لا يتم تحديث أي بيانات دون وجود طلب من المتعامل.

وتوجد لدى الهيئة فئة مخصصة لـ«كبار المواطنين» تقدّم فيها خدمات متميزة كونها فئة ذات طبيعة خاصة وذات أولوية، وبعد التحري تبين عدم تقديم المتعاملة طلباً للإدراج في فئة «كبار المواطنين»، على الرغم من تنفيذ الهيئة حملات عدة لتحديث البيانات خلال الأعوام السابقة لتشجيع متعامليها على تحديث بياناتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة.

5500 متعامل ضمن فئة كبار المواطنين

أفادت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بأن فئة كبار المواطنين ومستفيدي المساعدات الاجتماعية من أهم الفئات التي تم تصنيفها في الهيئة منذ عام 2018، والتي تتضمن أكثر من 5500 متعامل، وتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وتتم مراجعة وتحديث بياناتها في النظام المالي بالهيئة بصورة دورية، حيث يتم استبعاد تلك الحسابات من فصل الخدمة إلا بعد تجاوز عدد الفواتير غير المسدد عنها لأكثر من خمسة أشهر، بالإضافة إلى التأكد من حصول تلك الفئات على الخصم المعتمد من قبل وزارة تنمية المجتمع قبل إصدار وإرسال الفواتير الشهرية.

ويتم التواصل مع تلك الفئة من قبل فريق مختص في جميع المكاتب الرئيسة في الهيئة وإرسال إخطارات يدوية لتلك الفئة، وتسليمها للمتعامل في حال عدم وجود أية استجابة بعد التواصل.

وصنفت الهيئة فئة خاصة للحالات التي تستدعي وجود خدماتها بصورة مستمرة مثل كبار السن المقيمين في الدولة والحالات الصحية والإنسانية، والتي بلغ عدد مستفيديها أكثر من 300 متعامل، وتطبق عليها الشروط والضوابط التي تسري على فئة «كبار المواطنين».

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