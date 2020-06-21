خدمة "الناموس" تدعم جهود ديوا بتحويل دبي إلى قطب عالمي جاذب للاستثمار

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت الهيئة عام 2014 خدمة "الناموس" الخاصة بالاستشاريين والمقاولين، وقللت المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها الهيئة للمشروعات الصناعية والتجارية. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء.

وتعد خدمة "الناموس" ثمرة تعاون الهيئة الوثيق مع شركائها من الاستشاريين والمقاولين، ونجاحها في توفير بيئة عمل إيجابية تحفز الابتكار واقتراح المبادرات التطويرية، والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقد أسهمت خدمة "الناموس" في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتفظت الدولة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاد حول العالم.

ويشير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى التزام الهيئة بتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لما فيه مصلحة جميع الأطراف، حيث تؤمن الهيئة بأن الشراكات الناجحة لا تهدف إلى تحقيق نجاحات فردية، وإنما تسعى إلى تحقيق النجاح الجماعي وتعزيز سعادة الفرد والمجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود البيئة المحفزة التي تشجع مثل هذا التعاون، والعزيمة لتحقيق النجاح عبر التعاون والعمل المشترك. وأضاف: "نهتدي بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: لماذا نحن هنا؟ لكي نمكّن المستثمر من تحقيق النجاح، إذا لم يحقق النجاح فسيفشل هو وسنفشل نحن، وإذا حقق النجاح فسينجح هو وسننجح نحن". وتوفر الهيئة فرصاً استثمارية هائلة ومتكافئة للجميع وفق أعلى معايير الشفافية في ظل علاقات استراتيجية راسخة، إيماناً منها بأهمية الشراكات الناجحة في تحقيق التميز والتطوير المستمر للأعمال، بما يضعها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، بل إن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية".

وأعلنت الهيئة أن عدد الطلبات التي تلقتها لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة الناموس بلغ 6124 طلب منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية إبريل 2020. وأكدت حرصها على تلبية كافة الطلبات كالمعتاد وفق أعلى معايير الجودة والسرعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تلبية الطلبات دون المساس بصحة وسلامة المعنيين، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الهيئة بجميع الموردين/المقاولين والمقاولين الفرعيين ضرورة عدم السماح لأي من موظفيهم بالدخول أو التواجد في مكاتب الهيئة في حال ظهرت على موظفيهم أعراض الأنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض الجهاز التنفسي أو في حال السفر مؤخراً. وعند إيصال وتوريد البضائع إلى مواقع الهيئة، وجهت الهيئة بإلزام السائقين ومرافقيهم بارتداء لوازم الحماية الشخصية ومنها (القفازات والكمامات) واتباع كافة الإجراءات الوقائية، على ألا يزيد عدد ركاب كل حافلة عن 20 شخصاً.

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