طلبة «المسعفين الإماراتيين» يختتمون دورة القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اجتاز مؤخرا جميع طلبة الدورة الثالثة من برنامج الإسعاف الوطني لإعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين بنجاح دورة متخصصة في مجال التشغيل والقيادة الآمنة لمركبات الإسعاف (EVOS) والمعتمدة عالمياً من قبل الجمعية الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ NAEMT، ما يعزز مهاراتهم في القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف.

وتأتي الدورة في إطار حرص الإسعاف الوطني على التطوير المستمر لأداء الطواقم الإسعافية والتميز في تقديم الرعاية الإسعافية والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء إسعاف المرضى والمصابين.



وتضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية الافتراضية والتدريبات العملية مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية نظرا للظروف الراهنة، ومهارات القيادة الوقائية والآمنة لمركبات الإسعاف وأسس السلامة المرورية لتعزيز سلامة المسعفين والمرضى والمصابين ومرتادي الطريق أثناء الاستجابة للحالات الطارئة، والجوانب القانونية لتشغيل مركبات الإسعاف، والاستعداد الذهني والبدني والنفسي للقيادة، وأهمية فحص المركبات وصيانتها بشكل دوري.



وحصل الإسعاف الوطني العام الماضي على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ NAEMT في تقديم دورة EVOS مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين وقواعد السلامة المرورية والبيئة المحلية، مما يجعله الجهة الإسعافية الأولى في الإمارات والثانية في الشرق الأوسط وإفريقيا المخولة لإعطاء هذه الدورة، ليتم إضافتها الى المجموعة الواسعة من الدورات التدريبية المعتمدة عالميا والتي يخضع لها المسعفين بصورة دورية، حرصا على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم بصورة مستمرة لضمان تقديم أفضل خدمات الإسعاف للمرضى والمصابين.



يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news