عيد الاضحى 31 يوليو المقبل ‎

المصدر:
  • أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان أن يولد هلال شهر ذي الحجة  1441 يوم الاثنين  20 يوليو  2020  الساعة 21:33  أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الاربعاء  22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك وفقا للحسابات الفلكية .

وقال الجروان إن فصل الصيف يحل فلكيا بتعامد الشمس على برج السرطان و دخول الشمس في حيز برج السرطان من الأبراج الاصطلاحية، مضيفا ان فصل الصيف يدخل فلكيا هذا العام يوم 21 يونيو  الساعة 01:44 بعد منتصف  الليل بتوقيت الإمارات  ويستمر لغاية  23 سبتمبر حين يدخل فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الاستواء .

 وأشار انه مع بداية فصل الصيف يضمحل ظل الزوال  في دولة الإمارات ووسط الجزيرة العربية لتعامد الشمس على مدار السرطان عند دائرة عرض 23.5 شمالا  حيث يقطع تلك المناطق ، و يكون أقصر ظل للزوال في المناطق التي تقع شمال مدار السرطان ،  و كذلك يكون أطول ساعات النهار في النصف الشمالي من الأرض مع بداية فصل الصيف فلكيا و تعامد الشمس على مدار السرطان شمالا، ثم تتقلص ساعات النهار و تزداد ساعات الليل إلى بداية فصل الشتاء فلكيا بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوبا.

في أمسيات بداية الصيف يظهر نهر المجرة كما سمته العرب من الجهة الشرقية  و هو حزام من النجوم الكثيفة ، كما تتألق " كوكبة العقرب " و نجوم  المثلث الصيفي النيرة

 تشهد الارض زخات من الشهب مميزة تكون ذروتها  في هذا الفصل وأهمها زخات «البرشاويات» بحدود 13 أغسطس .

ويتميز  فصل الصيف بسخونة الجو، فيما سيكون معدل درجة الحرارة في بدايته 25 درجة في الحد الأدنى و 41 درجة في الحد الأقصى، ثم تزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 28 درجة 43 درجة في منتصف الفصل وتصل عند نهايته إلى 21 و 39 درجة مئوية  مع فرصة لتكرار التأثر بموجات حارة وجافة ترتفع فيها درجات الحرارة العليا بما لا يقل عن 4 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية .

تستمر رياح ( البوارح ) الشمالية الغربية  نشطة إلى منتصف يوليو   ثم تنشط (السموم)  و هي رياح حارة وجافة ، و في نهاية الفصل تشتد رياح (الكوس) الرطبة القادمة من الشرق و الشمال الشرقي جهة المحيط .
  أما  الأمطار فنادرة في عموم المناطق ، وتنحصر الأمطار في المناطق الجبلية الشرقية من الدولة، حيث تتشكل ( الروايح ) على امتداد سلسلة جبال الحجر  وتسببها عواصف مشبعة ببخار الماء آتية من المحيط الهندي، في حين ستزداد الرطوبة في نهاية الفصل.

 

 

 

 

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