‏هذا ما حصل مع المواطن الذي تعاون أصحاب مطاعم منافسون له لترميم مطعمه بعد احتراقه

المصدر: محمد الرفاعي _ عجمان



قال صاحب المطعم الذي تعرض للاحتراق في عجمان محمد المندوس ل "الإمارات اليوم"، إنه تفاجأ بمبادرة منافسين له قاموا بجمع مبلغ مالي لمساعدته على إعادة ترميم مطعمه وإعادته إلى ما كان عليه سابقا، رغم مقدرته المادية على صيانته.

وأضاف أن مطعمه احترق قبل أسبوع بسبب ماس كهربائي في المكيف، ما أدى إلى نشوب النار فيه، ولكن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني حالت دون انتشار النيران إلى المواقع المجاورة للمطعم وسيطرة على الحريق بوقت قياسي.

وأضاف أن هناك مواطنا من إحدى الإمارات اسمه خالد المطروشي أساس قروب دردشة عبر تطبيق "وتس أب" قبل فترة زمنية، لدعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، وخصصه لأصحاب المطاعم والمقاهي بالدولة، وانضم إليه منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن القروب يحتوي على أكثر من ٢٥٠ مواطنا من أصحاب المطاعم المواطنين من جميع إمارات الدولة.

وبين أن أصحاب المطاعم في القروب تداولوا خبر احتراق المطعم من خلال مجموعة الدردشة التي يشترك فيها معهم عبر تطبيق "واتس أب"، وبعد أيام من احتراق المطعم تفاجئ منهم باتصال وأبلغوه أنهم جمعوا له مبلغا ماليا كمبادرة اجتماعية منهم لدعمه على صيانة مطعمه لعودته للعمل بأسرع وقت كما كان.

وأشار إلى أن المبلغ ليس بقيمته الإجمالية ولكن بقيمته المعنوية، إذ أن مبادرة أصحاب المطاعم تنم عن الروح الوطنية والمسؤولية المجتمعية والعطاء المغروس فيهم، للوقوف مع المحتاج في محنه ومساعدته على تجاوزها وقت الأزمات.

وأوضح بأن مطعمه يقع بمنطقة الجرف بإمارة عجمان ويتخصص بالمأكولات الشعبية، وتعمل به ربات منازل لإعداد جميع الأكلات الخليجية والإماراتية، موجها شكره لجميع أعضاء القروب الذين بادروا لمساعدته لتسريع صيانة المطعم وعودته إلى سابق عهده.

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