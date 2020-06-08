«دستورية الوطني» تناقش تطوير مهنة المحاماة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة». وقالت رئيسة اللجنة، كفاح الزعابي، إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور عدة، هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي. وتنص المادة «92» من الدستور على ما يلي: «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش».

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