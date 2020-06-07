128 مسكناً جاهزاً للتخصيص ضمن «بطين السمر السكني» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تفقد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكانالدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي سير العمل في مشروع بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، أحد أضخم مشاريع البرنامج السكنية من حيث الامتداد العمراني وعدد الوحدات السكنية.

ويستعد برنامج الشيخ زايد للإسكان تخصيص 128 مسكناً ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي يضم 960 مسكناً في مراحله الثلاث، وسيتم تخصيص 128 مسكناً منها للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة والذي تم استلامهم ابتدائياً من مقاول المشروع وتضم نماذج سكنية متنوعة تشمل غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم.

وأكد النعيمي أن المشاريع التنموية والإسكانية في دولة الإمارات كانت تسير بانتظام وفق خططها وجداولها الزمنية خلال جائحة كورونا ويتم متابعتها بشكل دوري من خلال الزيارات الميدانية والزيارات عن بُعد، كما أن البرنامج دعم شركات المقاولات والاستشارات الهندسية وأطلق مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

واطلع النعيمي على برنامج استمرارية الأعمال والإجراءات الاحترازية في المشروع في ظل الظروف الحالية لمواجهة وباء كوفيد 19، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في المشروع والمضي قدماً في الأعمال الإنشائية لتسليمها في الموعد المحدد.

ويقع مشروع بطين السمر السكني بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة ويضم المشروع 960 مسكناً موزعة على ثلاث مراحل ومجموعات تم تخطيطه بناءً على دليل معايير المجتمعات السكنية الحيوية الصادر من مجلس السعادة وجودة الحياة.

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