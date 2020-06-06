المصدر: الامارات اليوم

غسيل

قالت قارئة إنها استغرقت ساعة ونصف الساعة لغسل سيارتها في إحدى محطات أدنوك للتوزيع، بسبب فترات الانتظار الطويلة، على الرغم من خلو جهاز التنظيف، وعندما اعترضت رد عليها أحد العاملين بدعوتها إلى تقديم شكوى إذا لم يعجبها الأمر.

استفسارات

طالب متعاملون مع بنوك بتوفير خدمة العملاء عبر الرقم المجاني الذي يبدأ بـ 800 بدلاً من المدفوع الذي يبدأ بـ 600، في ظل كثرة الاستفسارات التي أوجدها انتشار فيروس كورونا.

رسوم

اشتكى ولي أمر ثلاثة طلاب في مدرسة خاصة من تعنت إدارة المدرسة بشأن تخفيض رسوم الفصل الدراسي الثالث، ومطالبته بتقديم مستندات يرى أنها تكشف أسراره المالية من دون داعٍ، معتبراً أن ذلك تجاوز من إدارة المدرسة، خصوصاً بعدما قلصت خدماتها التعليمية في هذه الفترة، ما يستوجب خفض رسومها.

إعلانات

لاحظ سكان مبانٍ سكنية في عجمان أن موزعي النشرات الإعلانية دأبوا على وضع هذه الإعلانات على مقابض أبواب الشقق السكنية، ما يثير قلق ساكنيها من أن تكون هذه النشرات الورقية ناقلة لفيروس كورونا.

تساؤل

تساءل أولياء أمور عن آلية استخراج وتوثيق الأوراق الدراسية المطلوبة لالتحاق أبنائهم بالجامعات، وهل باستطاعتهم استخراجها إلكترونياً عبر موقع مخصص لذلك، أم أنه يتعين مراجعة الجهات المعنية؟

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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