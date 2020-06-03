لهذا السبب تم تقييد حركة التنقل من وإلى أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

أكد مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي، أنه ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد دراسة شاملة من خلال عملية المسح الوطني لتوسيع نطاق فحوصات فيروس كوفيد-19، جاء قرار تقييد التنقل المؤقت للأفراد بين مدن أبوظبي وكذا التنقل من وإلى إمارة أبوظبي، استكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وللعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وقال إنه تم اختيار الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعودة لممارسة النشاط بعناية كاملة ومع تطبيق الشروط الوقائية كافة المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعيا الجميع للتعاون والالتزام لإنجاح عملية المسح المنظم في إطار مشروع المسح الوطني لتوسيع نطاق فحوصات فيروس كوفيد-19.

وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها تفاديا للازدحام المروري عند النقاط الامنية المتواجدة على طرق الامارة ، وأخذ التصاريح من موقع شرطة ابوظبي الالكتروني قبل التنقل.

وقامت شرطة أبوظبي بتفعيل 12 نقطة امنية على مداخل ومخارج مدن ابوظبي لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا وذلك دعماً لمشروع المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وذكرت أن النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية تعمل على مدار اليوم لمدة 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، حيث يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقا لبرنامج التعقيم الوطني، ويشمل الحظر التنقل بين مدن الامارة (أبوظبي- العين -الظفرة) والدخول والخروج من وإلى الإمارة، ويستثنى الموظفين في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.

ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح عملية المسح المنظم، موضحة أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلى خارج أبوظبي جاء لتكملة سلسة الاجراءات الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مدير عام شرطة أبوظبي: قد يتم تمديد قرار حظر التنقل إلى أيام اخرى ‎

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