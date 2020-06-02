مدير عام شرطة أبوظبي: قد يتم تمديد قرار حظر التنقل إلى أيام اخرى ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

أكد مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي أن هناك إلتزاما من المجتمع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%

وقال الشريفي انه قد يتم تمديد قرار حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى او أسبوع آخر بناءا على المعطيات ونتائج المسح الوطني والاعمال التي يتم انجازها، وقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، مشيرا الي انه سيتم التسهيل للمسافرين للوصول إلى مطارات الدولة ومنح تصاريح الحركة للحالات الانسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.

وأكد على أهمية تعاون أفراد الجمهور مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 والالتزام بالتعليمات والاجراءات المعلنة وكافة الاجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر ان ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي أعلنت مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

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