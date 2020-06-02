«موارد الشارقة» تنفذ 20 برنامجاً تدريبياً عن بُعْد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تنفيذ 20 برنامجاً تدريبياً عن بعد في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، لموظفي جهات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة من كل المستويات الوظيفية.

وأفادت بأن تنفيذ البرامج يتم ضمن الخطة التدريبية للعام الجاري بنظام التدريب عن بُعْد، وسيحصل المتدربون بعد اجتيازها على شهادات تدريبية، وسيتم إدراجها في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف.

وقالت إنه تم إدراج كل البرامج في نظام إدارة التدريب الإلكتروني، الذي سيتم من خلاله استقبال ترشيحات التدريب، واتخاذ اللازم بخصوصها.

وأوضحت أن النظام يمكن مسؤولي التدريب من الاطلاع على الخطة التدريبية عبر النظام، وتحديد عدد الموظفين الذين سيتم تنسيبهم في البرامج، ثم تعميمها بعد اعتماد الموظفين المرشحين للبرامج المتوافقة ومجالاتهم الوظيفية.

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