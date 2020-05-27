ولي عهد دبي يطلق جائزة استثنائية لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19 ومعالجة تبعاتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تسير وفق النهج الذي ارساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التعامل مع الازمات وتحويلها إلى فرص بإيجاد الحلول المبتكرة والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية لاستخلاص نموذج إماراتي فريد تتمكن من خلاله فرق العمل في دبي من إدارة أي أزمة باحترافية والتغلب على آثارها باقتدار.

وأوضح سموه أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم حالياً يحتم إيجاد حلول وأفكار غير تقليدية تعين على تجاوزه ومعالجة تأثيراته التي طالت مختلف أوجه الحياة على شتى الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، داعياً سموه الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إلى تقديم أفكار وابتكارات تسهم في إحراز مزيد من التقديم في مواجهة الجائحة وتخطي تداعياتها وتساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سمو ولي عهد دبي للنسخة الاستثنائية من "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" في دورتها الرابعة - 2020، عبر فئة مخصصة لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وتنقسم الفئة الجديدة إلى قسمين، هما: الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة (كوفيد 19) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة (كوفيد 19) للمؤسسات الكبيرة، وتشمل "المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة"، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 80 ألف دولار.

وسيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من الأول من يونيو وحتى 31 أغسطس 2020، لتلقي طلبات المشاركة في هذه الفئة، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.hbmaipm.com، وسيُجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في نوفمبر من هذ العالم.

حمدان بن محمد: تعلّمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم فئة جديدة استثنائية ضمن "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19". pic.twitter.com/0Cxh25puU9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 27, 2020

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