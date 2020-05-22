1.5 مليار درهم دعم محمد بن راشد لمُلاك لوحات الأجرة في دبي خلال 10 سنوات

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، أن حجم الدعم المُقدّم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمُلّاك لوحات الأجرة الخاصة بالمواطنين في الإمارة على مدار السنوات العشر الماضية، تجاوز في مجمله المليار ونصف المليار درهم، وذلك في صورة مكافآت سنوية يأمر سموه بتوزيعها عليهم في مختلف المناسبات.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، أن المكافآت التي اعتاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوجيه بتوزيعها على أصحاب لوحات مركبات الأجرة المواطنين، تعكس مدى متابعة سموه للقطاعات والشرائح المجتمعية كافة، وحرصه على إمداد المواطنين بكل المقومات التي تُمكنهم من تلبية متطلبات أُسَرهم على النحو الذي يضمن لهم السعادة والاستقرار النفسي، ويشجعهم على مزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن.

وتقدّم الطاير بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمكرمة التي أمر بها سموه بتوزيع 51 مليون درهم على مُلّاك لوحات الأجرة، والمُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، في هذه الأيام المباركة قبيل حلول العيد. وأشار إلى أن سموه لا يفوّت مناسبة إلا ويؤكد فيها على رفاهية وسعادة وسلامة جميع المواطنين، ويتضح ذلك في كل ما يقدمه سموه من أوجه الدعم للمواطنين سواء في صورة مكافآت تشجيعية أو تسهيلات إجرائية أو خدمات مُصممة خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات رضا المواطن، لاسيما مجال النقل والمواصلات، الذي يوليه سموه جانباً كبيراً من اهتمامه.

ويبلغ عدد لوحات مركبات الأجرة التي ستشمل أصحابها المكرمة المُقدَّمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 3052 لوحة، حيث أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنها ستبدأ في تسليم المكافآت المستحقة عن العام 2019 تزامناً مع عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.

- توزيع مكافآت عام 2019 على أكثر من 3000 مالك للوحات مركبات الأجرة.

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