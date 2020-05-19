صرف معاشات متقاعدي ومستحقي الجهات الاتحادية غداً بمناسبة عيد الفطر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري غداً الأربعاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بإجمالي 319 مليوناً و805 آلاف و148 درهماً، مقارنة بنحو 308 ملايين و 815 ألفاً و20 درهماً عن مايو الماضي، بزيادة قدرها 11 مليون درهم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من الصرف يبلغ 16506 متقاعدين و 7318 مستحقاً، مقارنة بنحو 16103 متقاعدين و7071 مستحقاً في مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين الذين تدير ملفاتهم عن وزارة المالية، حيث تبلغ قيمة معاشاتهم 260 مليوناً و728 ألفاً و38 درهماً، نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليوناً و310 آلاف و578 درهماً، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 216 مليوناً و417 ألفاً و460 درهماً، مشيرة إلى أن عدد المدنيين المستفيدين من الصرف 5940 متقاعداً ومستحقاً، بينما يبلغ عدد العسكريين المستفيدين 11435 متقاعداً ومستحقاً.

وتقدمت الهيئة بخالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً وإلى المقيمين على أرضها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتمنت أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة على الجميع كل عام بالخير والنماء والاستقرار والازدهار.

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