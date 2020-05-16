بريطاني 62 عاماً يتطوع وزوجته لمكافحة «كوفيد19» في دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

تطوع بريطاني يبلغ من العمر 62 عاماً، وزوجته لمكافحة انتشار فيروس كورنا في دبي، ضمن حملة «مدينتك تناديك»، وأكدا أن الإمارات بلد الإنسانية، تحترم الإنسان، لذا وجب رد الجميل، ووجها الدعوة إلى كل مقيم على أرض الإمارات بالتطوع لتعزيز جهود مواجهة الأزمة.

وقال المهندس البريطاني راسل بيتر لي لـ«الإمارات اليوم»، إنه لم يستطيع أن يقف وزوجته مكتوفي الأيدي أما الأزمة التي سببها فيروس «كوفيد19»، خصوصاً أن الإمارات قدمت لهم العيش الكريم والحياة الآمنة على مدار 18 عاماً، لذا قررا التطوع ضمن حملة «مدينتك تناديك» رداً للجميل، ودعماً لجهود احتواء الأزمة.

وأضاف: «حينما سمعت عن إطلاق حملة (مدينتك تناديك) سارعت على الفور بالانضمام على تطبيق مبادرة (يوم لدبي)، وانضممت للمبادرة، وتواصل معي فريق التطوع المختص، وقدم لي ما كنت أحلم به وسهل لي مهمة خدمة الإمارات التي اعتبرها واجباً علينا جميعاً فنحن جزء من هذا المجتمع وبسلامة الإمارات نحن نكون في صحة وعافية».

وقالت الزوجة كاثرين جيني لي «46 عاماً»: «حينما أخبرني زوجي عن تاحملة رغبت في المشاركة لأكون إلى جانبه، لنخدم الإمارات التي قدمت لنا الكثير، ولا أستطيع أن أصف سعادتنا بهذا الانجاز»، مؤكدة أن الإمارات دولة الإنسانية، ودولة تحترم الإنسان، وتقدم له الخدمات بأرقى الطرق، «ونحن نسيج واحد وروح واحدة في أرض واحدة نسعى معاً للتطوع في خدمة الإمارات ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)».



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