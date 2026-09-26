القرقاوي: «كان هناك عزاء.. واليوم هناك عطاء».. الإمارات تحوّل الوفاء إلى أثر إنساني

أكد الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، أن مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني» تأتي وفاءً وعرفاناً للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وتخليداً لمسيرة رجل أعطى الكثير للوطن، وكان من المساهمين الرئيسيين في مسيرة بناء دولة الإمارات ودبي. وقال في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الفعالية، إن هذا التجمع الإنساني يعكس روح العطاء التي عُرفت بها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المبادرة تتكامل مع جهود «الفارس الشهم» ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتوفير وتوزيع 10 ملايين وجبة لأهل غزة.

وأضاف: «كان هناك عزاء، واليوم هناك عطاء»، مؤكداً أن هذا المشهد يجسد وفاء أهل الإمارات وعرفانهم، ويترجم نهج الدولة في تحويل مشاعر الوفاء إلى أثر إنساني يصل إلى المحتاجين، لافتاً إلى أن «أفضل الصدقة صدقة الطعام».



وأوضح أن اجتماع المسؤولين والمحبين وآلاف المتطوعين للمساهمة في توفير 10 ملايين وجبة لأهل غزة يعكس امتداداً لسياسة الإمارات ونهجها الإنساني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت ما يقارب 40% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة.

واختتم القرقاوي بالتأكيد أن هذا الحضور الواسع والعمل التطوعي يجسدان روح دولة الإمارات وقيادتها وأبنائها، من مواطنين ومقيمين، ويعكسان ثقافة راسخة تجعل من العطاء والعمل الإنساني قيمة ممتدة في المجتمع الإماراتي.