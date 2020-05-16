المصدر: الامارات اليوم

تهاون

يتعامل بعض موظفي متاجر التجزئة بتهاون شديد إزاء إجراءات الوقاية والسلامة، ويظهر ذلك في عدم ارتداء بعضهم الكمامات، أو تنزيلها لما دون مستوى الفم، ما يجعلها فاقدة للأهمية.

مُلاك

اشتكى قراء عدم تعاون ملاك عقارات مع بعض المتعثرين مالياً بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقال قارئ إنه قدم لمالك العقار ما يثبت أنه لا يعمل منذ فترة، طالباً تأجيل الأقساط لكن المالك أصر على طلب الإيجار وهدده بالطرد، فيما قال آخر إن مالك العقار علّق لافتة مكتوباً عليها «نأسف لعدم قبول أي تأجيلات للدفعات الإيجارية».

اختبارات

تحفّظ ذوو طلبة على إلزامية تشغيل كاميرات الأجهزة اللوحية أثناء تأدية أبنائهم الاختبارات المدرسية، خصوصاً للمرحلة الابتدائية، لاعتبارات متعلقة بالخصوصية، وعدم توافر البيئة المناسبة داخل المنزل لاستخدام هذه الوسيلة في الوقت الحالي.

تزاحم

أفاد ذوو طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي، بقيام المدرسة بتحديد مكان واحد لتسليم الكتب الدراسية في الشارع وقت الظهيرة، ما نتج عنه فوضى وتزاحم يتعارض مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

دراجات

اشتكى سكان في مدينة زايد بأبوظبي ظاهرة الوقوف العشوائي للدراجات الهوائية في الأماكن العامة والأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما يشوه المظهر العام ويشكل خطراً على المارة، مطالبين بتوفير مواقف نظامية للدراجات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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