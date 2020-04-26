10 أشخاص فقط يسمح لهم الدخول لسوق السمك والخضروات بكلباء

المصدر: سمية الحمادي- كلباء

أفاد مدير عام بلدية كلباء، المهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، بأنه تم إصدار قرار بشأن دخول 10 مستهلكين فقط لسوق السمك والخضروات كحدٍ أقصى، على ألا تتجاوز رحلة تسوقهم مدة 15 دقيقة للشراء والخروج من السوق، ومن ثم السماح بدخول نفس العدد للتسوق، مشيراً إلى أن أوقات عمل السوق المركزي تم تعديلها وتمديد ساعات دخول المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

ونوه بأن سوق السمك سيفتح أبوابه على فترتين، الصباحية من الساعة 8 حتى الساعة 1 ظهراً، ومساءً من الساعة 4 حتى 9:30 يومياً، بينما سوق الخضروات والفواكه سيكون من الساعة 8 صباحاً حتى 9:30 مساءً.

وأكد أن هناك شروطاً متبعة لدخول المستهلكين للسوق، ويتم التعامل معها بجدية، حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين والبائعين، إذ يمنع دخول غير المرتدين للكمامات الوقائية والقفازات، كما أن عدد المتسوقين المسموح لهم بالدخول 10 أشخاص، ومهلتهم بالتسوق 15 دقيقة، من ثم خروجهم لدخول المجموعة الأخرى.

وتابع أنه يمنع لمس الخضار والفواكه أثناء اختيارها كذلك الأسماك، ويتم تعقيم اليدين للمتسوقين عند الدخول وقبل الخروج، كما يمنع دخول أي متسوق تزيد حرارة جسمه عن 37.5.

وأكد النقبي على عدم التهاون في تطبيق القوانين ضد المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالتعاميم الصادرة خلال الفترة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن البلدية حريصة على إلزام أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع والالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.

وأشار إلى أن البلدية باشرت الحملات التفتيشية المفاجئة والمكثفة على المنشآت التي تبيع المواد الغذائية وإسواق السمك والخضروات للتأكد من تطبيقها التعاميم الصادرة عن البلدية بشأن الإجراءات الاحترازية التي صدرت أخيراً، والتي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتأكد من التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية.

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