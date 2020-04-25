المصدر: الامارات اليوم

مصرف

قال متعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، إنه وجد صعوبة في التواصل مع خدمة العملاء، على الرغم من انتظاره على جهاز الرد الآلي فترات طويلة، مشيراً إلى أن جهاز الرد يكتفي فقط بكلمة «الرجاء الانتظار، أحد الموظفين سيقوم بالرد عليك حالاً»، لكن دون جدوى.

تجاوب

شهدت الجلسات الأولى التي عقدتها محاكم دبي عن بُعد، في مختلف محاكمها ما عدا الجزائية، حضوراً لافتاً من الجمهور، على الرغم من حداثة التجربة، وذلك بفضل النظام السلس في الدخول وحضور الجلسات.

عن بُعد

اشتكى أولياء أمور طلبة، تعامل المدرسين مع الطلبة من خلال برامج التعليم عن بُعد، وعدم التزامهم بالوقت المحدد للحصص، وإرسال الواجبات في أوقات وساعات متأخرة من الليل.

أكاديمية

استلمت أكاديمية رياضية في عجمان فاتورة كهرباء خاصة بشهر مارس بقيمة مالية كبيرة، على الرغم من غلق الأكاديمية بداية من شهر مارس بسبب الإجراءات الاحترازية طبقاً لطلب الجهات المختصة.

أسماك

لاحظ متسوقون إلغاء فروع «لولو هايبرماركت»، في أبوظبي، خدمة تنظيف الأسماك، وأشاروا إلى أن العاملين بقسم الأسماك، أخبروهم بأنها متوقفة لعدم وجود عدد كافٍ من العمال، وطالبوا بإعادتها.

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