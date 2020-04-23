«بلدية دبي» تكثف حملاتها التفتيشية لضمان سلامة المنتجات الرمضانية

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفاد مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي سلطان الطاهر، أن البلدية نفذت حملات تفتيشية، رقابية مكثفة شملت مستودعات تخزين الأغذية في دبي، لضمان الالتزام بإجراءات وتدابير سلامة الأغذية، خصوصاً المنتجات الرمضانية.

وقال الطاهر لـ«الإمارات اليوم»: إن «مفتشي البلدية كافة يجرون زيارات دورية، للمجمعات الاستهلاكية، والمطابخ الشعبية، للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات».

وأضاف أن «البلدية شددت على ضرورة توفير العلامات التي تحدد مسافات التباعد على الأرضيات، إلى جانب التأكد من تطبيق المؤسسات لاشتراطات نسبة الاشغال والتي يجب ألا تزيد عن 30% داخل المؤسسة، ووجود سجلات متابعة يومية لصحة العاملين وتدوين عمليات التعقيم والتطهير في الجمعية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على جميع الأغذية الموجودة في المؤسسات أثناء الاستلام والتحضير والتخزين والعرض في درجات حرارة صحيحة، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم البدء بعمليات تعقيم أرصفة ومواقف والأفنية الخارجية للجمعيات في إمارة دبي تزامناً مع الحملة الوطنية للتعقيم وحسب جدول تعقيم مناطق الإمارة، باستخدام المعدات التي تتناسب مع ذلك مثل الدراجات النارية التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض.

وأصدرت البلدية مجموعة من الأدلة الارشادية والتعاميم للمؤسسات الغذائية فيما يخص التباعد الجسدي وإجراءات التنظيف والتطهير الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الحملة التأكد من توفر المعقمات المعتمدة من قبل بلدية دبي في تلك المؤسسات وتوفر جداول التنظيف والتعقيم لجميع المناطق التي يتم ملامستها بالأيدي مثل العربات وسلات التسوق، نقاط الدفع النقدي، أيدي الثلاجات والفريزرات والأسطح التي تلامس الغذاء، وكذلك معقمات الخضار والفواكه.

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