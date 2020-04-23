رمضان غداً في الإمارات «فلكياً».. ولجنة التحري تجتمع اليوم عن بُعد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن مركز الفلك الدولي عن قيامه بتحري هلال شهر رمضان المبارك من أعلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، مشيراً إلى إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم، اليوم الخميس، لذا فإن من المتوقع فلكياً أن يكون غداً الجمعة 24 أبريل بداية شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعظم الدول الإسلامية، فيما تجتمع اليوم، بعد صلاة المغرب، لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، عن بُعد بوساطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وحضور أعضاء اللجنة.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن شهر شعبان قد بدأ يوم الخميس 26 مارس 2020 في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي، والهند وباكستان وإيران، وسلطنة عمان والإمارات والسعودية، والأردن وسورية وليبيا، والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. في حين أن هناك دولاً قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس، وعليه قامت هذه الدول بتحري هلال شهر رمضان، أمس الأربعاء، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وأشار إلى أن الدول التي قامت بتحري الهلال، أمس الأربعاء، ستكمل عدة شعبان 30 يوماً، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 إبريل بمشيئة الله، فيما يمكن للدول التي ستتحرى الهلال، اليوم الخميس، رؤية الهلال باستخدام التليسكوب.

ولفت إلى أن الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقطـ أو الدول الواقعة في وسط العالم الإسلامي وشرقه، التي لن تتمكن، اليوم الخميس، من رؤية الهلال حتى باستخدام التليسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 إبريل.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand