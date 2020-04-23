المصدر: الامارات اليوم

«معا»

نوه ذوو طلبة، في أبوظبي، بمبادرة هيئة المساعدات المجتمعية (معا)، في مساعدة أسر متأثرة بإجراءات «كورونا»، من خلال دفع الرسوم المدرسية، وتوفير أدوات التعلم عن بُعْد، داعين إلى تعميمها على مستوى الدولة.

حفر

لاحظ سائقون وجود حفر صغيرة في الإسفلت على طريق الشيخ زايد في أبوظبي، ولفتوا إلى خطورتها، لاسيما أن السرعة فيه تصل إلى 120 كلم، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث، داعين الجهات المعنية إلى معالجتها.

التزام

لاحظ متسوقون، في واحة دبي للسيليكون، عدم التزام الكثيرين بالمسافة الآمنة، التي حددها أحد المتاجر الكبيرة في المنطقة، لافتين إلى أن ذلك يربكهم، ويجعلهم يتراجعون إلى الخلف جراء هذا التصرف، وينتظرون حتى تتاح لهم الفرصة للاقتراب مرة أخرى من الأرفف.

كمامة

رفضت مقيمة في أبوظبي فتح باب شقتها لعامل توصيل الطلبات التابع لبقالة قريبة من منزلها، لاستلام سلع غذائية كانت طلبتها عبر الهاتف، وعزت ذلك إلى إهمال عامل توصيل الطلبات ما يتعلق بالجانب الوقائي، إذ لم يرتدِ كمامة وقفازات لليدين، ما يجعله وسيلة سهلة لنشر فيروس كورنا للآخرين.

توصيل

اشتكى متسوق، طلب منتجات من التطبيق الخاص بـ«هايبر ماركت» كبير في أبوظبي، من إرسال المتجر نصف المنتجات في حال تالفة عبر شركة للتوصيل، والنصف الآخر من السلع لم يصل.

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