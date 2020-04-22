بلدية عجمان تحدد مدة لتسوق الخضروات والفاكهة

المصدر: محمد الرفاعي ـ عجمان

أصدرت بلدية عجمان تعميما تضمن لائحة اشتراطات لإعادة تشغيل سوق الخضار بالإمارة. واشتملت اللائحة على أكثر من 20 بندا يتعين على المستهلك والمنشأة الالتزام بها لتجنب المخالفات، تماشياً مع الجهود الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأشارت البلدية في تعميمها الى أن مواعيد العمل بالسوق ستكون على فترتين، صباحية ومسائية، تبدأ الصباحية من السادسة صباحاً وتستمر حتى الـ 12 ظهراً، والمسائية من الثانية بعد الظهر وتستمر حتى السابعة مساءً.



وتضمنت لائحة الاشتراطات، بالنسبة إلى المتسوقين، ألا يزيد عدد مرتادي السوق على 30% من طاقته الاستيعابية، وألا تزيد مدة التسوق على 30 دقيقة.

وشددت اللائحة على ضررة التزام المتسوقين بارتداء الكمامة والقفازات، وقياس درجة حرارتهم، وتعقيم اليدين قبل الدخول إلى السوق وعند الخروج منها، وتنظيم وتخطيط حركتهم على بوابات الدخول لضمان توفير مسافات التباعد الآمنة بينهم، والسماح بدخول فرد واحد من كل أسرة ومنع دخول الأطفال.



وأكدت اللائحة أن هناك اشتراطات صحية يجب على المنشأة اتباعها لتجنب المخالفات، أهمها أن تلتزم بالمتطلبات الصحية خلال عرض وبيع الخضروات والفواكه، وأن يلتزم العاملون فيها بارتداء الزي النظامي والملابس الواقية، من قفازات وكمامات، وأن يكون الشراء عن طريق طاولات العرض، وتوفير مسافات مناسبة بين طاولات العرض، وقصر العمل على شخصين في كل منشأة، والحفاظ على مسافة تباعد مع المستهلكين، وتجنب تلامس الأيدي بين العامل والمستهلك، وعدم لمس المستهلك للخضروات، وبيع الخضروات داخل أطباق أو كراتين مغلقة بشكل مناسب بعد التأكد من تعقيمها، وتوفير برنامج تعقيم وتطهير دوري، وعدم السماح ببيع أي منتجات غير الخضروات والفواكه.