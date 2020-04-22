4 إجراءات لتسجيل وتجديد المركبات في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشفت شرطة رأس الخيمة عن إطلاق أربعة إجراءات لتسجيل وتجديد المركبات، وفق الأنظمة المعمول بها، حرصاً على انسيابية العمل وخدمة المراجعين بما يحافظ على سلامتهم وسلامة الموظفين في ظل الظروف الراهنة مع تفشي فيروس «كورونا».

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن «القيادة العامة أطلقت حزمة من إجراءات تسجيل وتجديد المركبات، بهدف حماية سلامة الموظفين والمراجعين».

وأفاد مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور محمد الحميدي، بأن الإجراءات تتضمن تجديد المركبات المنتهية الترخيص في شهر أكتوبر الماضي وما بعده يكون عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية (MOI) مباشرة دون الحاجة لمراجعة إدارة ترخيص الآليات والسائقين أو قرية التسجيل.

وأوضح أنه يجب على أصحاب المركبات المنتهي ترخيصها قبل شهر أكتوبر الماضي مراجعة قرية التسجيل لتوقيع الفحص الفني عليها قبل استكمال إجراءات التجديد عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه على الراغبين بالتنازل عن مركباتهم أو تصديرها مراجعة قرية تسجيل المركبات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر من السبت حتى الخميس لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه النوعية من المعاملات، موضحاً أن تسجيل المركبات الجديدة يتم عبر وكالات السيارات مباشرة حفاظاً على سلامة وصحة الجمهور وتحقيقاً للتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية.