تعقيم 75% من مناطق الكثافة السكانية في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

كشف مدير عام الدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، عن إنجاز عمليات التعقيم لـ75% من مناطق دبي ذات الكثافة العالية، لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني واصلت عمليات التعقيم الوقائي على مدار الساعة، بكفاءة وفعالية.

وقال إن مؤشر الحرائق في الإمارة انخفض خلال مارس الماضي بنسبة 79%، مقارنة مع فبراير الماضي، الذي سبق عمليات التعقيم.

كما أكد جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع أي حوادث، دون أن تؤثر الظروف المستجدة سلباً في نتائج وجودة الخدمات.

وتفصيلاً، قال المطروشي إن فرق التفتيش على المباني نفذت خلال الأسبوعين الأخيرين 813 مهمة تفتيش، مع التزام المفتشين بمتطلبات الوقاية والسلامة الفردية أثناء قيامهم بواجباتهم، فيما نفذت 770 معاملة لاعتماد المخططات الهندسية، و438 معاملة لاعتماد الشركات عن بعد، فضلاً عن إعداد ونشر عدد من الفيديوهات للتوعية بأهمية الالتزام بشروط الوقاية الصحية من الوباء.

وأضاف: «فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ في مراكز الدفاع المدني مهامها الميدانية والإدارية على مدار الساعة، حرصت الإدارة على توفير بيئة صحية ووقائية لهم من خلال تشكيل فريق عمل التقصي الوبائي، بإشراف المدير العام، لرصد المصابين والمخالطين في حالة ظهور أعراض الإصابة لدى أي من المنتسبين، وتحويلهم للجهات المختصة في هيئة الصحة في دبي، ومتابعة حالتهم يومياً، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المتعلقة بالفيروس بين الموظفين العسكريين والمدنيين».

وأوضح المطروشي أن «الإجراءات الوقائية شملت تركيب كاميرات حرارية أمام مداخل مراكز الدفاع المدني، للتأكد من سلامة الموظفين من أعراض الفيروس، وتخصيص ضابط سلامة لكل مركز من مراكز الإطفاء لمتابعة الإجراءات الوقائية، وتخصيص مدخل واحد لمبنى كل مركز لضمان سهولة التقييم الصحي والتعقيم الوقائي، وإلزام المنتسبين باستخدام الكمامات والمعقمات، وإجراء الفحص الدوري أثناء التسليم والاستلام، مع الحرص على التعقيم المستمر لأقسام ومرافق المركز بواقع مرتين أسبوعياً، والتأكد من تعقيم السيارات وأجهزة الحماية الشخصية بشكل مستمر».

ولفت المطروشي إلى أن الدفاع المدني كعضو في لجان إدارة الطوارئ والأزمات المحلية، يتولى مهام محددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إذ نفذت فرق الدفاع المدني بكفاءة وفعالية عمليات التعقيم الوقائي في عشرات المواقع الرئيسة، الاقتصادية والخدمية والسكنية ذات الكثافة السكانية العالية، في ساعات الليل والنهار، وتجاوزت نسبة المناطق المعقمة 75% من مناطق الكثافة.

وتابع أن الفرق المشاركة زارت 490 سكناً للعمال للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة من خطر فيروس كورونا المُستجد فيها، إضافة إلى تعقيم المواقع، ونشر التوعية الوقائية بين العمال، ووضع ملصقات تعريفية بمتطلبات الحماية من انتقال الفيروس في أماكن سكنهم، وتعليمهم مهارات النظافة التي تحميهم من الإصابة بالمرض وتمنع انتشار الوباء.

وقال المطروشي إن عدد المستفيدين من الإجراءات الوقائية بلغ 161 ألفاً و977 عاملاً.

تأمين المستشفى الميداني

كشف اللواء راشد ثاني المطروشي عن تأمين الدفاع المدني خيام فحص الأشخاص داخل المركبات الخاصة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، بواسطة قوة بشرية وآلية تعمل على مدار الساعة.

كما تتمركز فرقة من الدفاع المدني بشكل دائم لتأمين أكبر مستشفى في الشرق الأوسط والخليج للمصابين بفيروس كورونا المستجد، المقام بالمركز التجاري العالمي.

79 %

نسبة انخفاض مؤشر الحرائق في الإمارة خلال مارس الماضي.