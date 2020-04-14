المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دورات

أكد أولياء أمور طلبة أهمية تولي المدارس مهمة تنظيم دورات متخصصة في التعليم عن بُعْد لمدرسيها، من أجل تطوير مهاراتهم في هذا المجال.

توصيل

لاحظ متسوقون أن بعض المواقع الإلكترونية تعلن عن تنزيلات على ما تعرضه من بضائع وسلع، لكنها في الوقت نفسه تقوم برفع رسوم الشحن والتوصيل.

عمالة

يوجد، في جمعية أسواق عجمان التعاونية، عدد كبير ومبالغ فيه من عمال تنظيف السيارات في المواقف، ولاحظ متسوقون أن العمال يتزاحمون على المركبات من أجل الظفر بتنظيفها، والحصول على 15 درهماً لكل مركبة، على الرغم من عدم اتخاذهم احتياطات الوقاية، مثل الكمامات، وغيرها.

تكدس

يعاني سكان شارع الكويت في عجمان، خصوصاً أمام صيدلية المدينة، تكديس بعض السكان والمحال التجارية للقمامة حول صندوق البلدية، في مشهد غير حضاري، وربما ينطوي على مخاطر انتشار الفيروسات والأوبئة.

رسوم

دعا ذوو طلبة، في مدارس خاصة بدبي والشارقة، إدارات المدارس إلى حسم جزء من الرسوم المتبقية للعام الدراسي الجاري، مع إتمام عمليات التعليم عن بُعْد، لكون الرسوم مسددة للتعليم بالفصول، على أن تتم إضافة الرسوم المخفضة إلى الرسوم الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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