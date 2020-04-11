48% نسبة انخفاض غاز أول أكسيد الكربون في دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت بلدية دبي أنها رصدت تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء، وتراجع نسب الملوثات، خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلنت وزارة التغيير المناخي والبيئة أن جودة الهواء على مستوى الدولة تحسنت بنسبة 14%.

وأوضحت بلدية دبي لـ"الإمارات اليوم" أنه منذ تطبيق برنامج التعقيم الوطني، فإن جودة الهواء تحسن بشكل عام في الإمارة، كما أوضحته قراءات أدوات وأجهزة القياس، وذلك على معظم الملوثات.



وحسب قراءات البلدية، فقد تجاوزت نسبة انخفاض غاز ثاني أكسيد النيتروجين نسبة 57%، أما غاز أول أكسيد الكربون فقد انخفض بنسبة 48%، كما انخفض غاز ثاني أكسيد الكبريت25%.



وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة أعلنت أخيراً إن نسبة جودة الهواء ارتفعت بمعدل 14% بنهاية العام الماضي، وأنه من المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الأسابيع المقبلة في ظل الظروف الراهنة، والتي شهدت تغيرات كبيرة ومنها انخفاض الانبعاثات الكربونية وانخفاض التلوث بعد التوقف الذي تشهده وسائل النقل والمواصلات، إضافة إلى التغيرات التي يشهدها العالم.



ولفتت الوزارة إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في نسب جودة الهواء مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة الأيام الخضراء 81% من أيام عام 2019 مقارنة بنسبة 71% من الأيام الخضراء لعام 2018، لافتة إلى أن الوزارة تعكف على بدء العمل على استراتيجية جودة الهواء ما بعد 2021.