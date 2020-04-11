قائمة أسعار رسمية لـ45 صنفاً من خضروات وفواكه «حصاد مزارعنا».. تعرّف إليها

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قائمة الأسعار الأسبوعية لمنتجات «حصاد مزارعنا» من الخضروات والفواكه المحلية، والتي شملت 45 نوعاً مختلفاً من الخضار والفاكهة العادية والعضوية، وشملت قائمة الأسعار للكيلو غرام من الباذنجان (1-2) درهم، والخيار (0.5 – 1) درهم، الخيار العضوي (1-1.5) درهم، فلفل حلو أخضر (2 -3) دراهم، فلفل أخضر حار طويل (1.5- 2.5) درهم، فلفل أخضر حار قصير (1.5- 2.5) درهم، الكوسا (1.25- 2.75) درهم، القرع الأبيض (0.80-1.75) درهم، طماطم كرزية حمراء (3.5-6.5) دراهم، التين (20) درهماً، الفلفل الحار الأحمر الطويل (3.5-6) دراهم.

كما شملت قائمة المنتجات الطماطم العادية الدائرية بسعر (1.5-3) دراهم للكيلو غرام، الطماطم البيف (2-4) دراهم، ذرة حلوة (1-2.25) درهم، طماطم عادية دائرية عضوية (2.25–4) دراهم، الفاصوليا الخضراء (2.25- 4) دراهم، فلفل حلو أصفر (1.75-3) دراهم، الفلفل الحلو الأحمر(1.75-3) دراهم، فلفل حلو أخضر- لامويو (1.75-3) دراهم، الشمندر (0.70-1.5) درهم، الخس الآيسبيرج (1-1.5) درهم، الباذنجان العضوي (1.5-2.5) درهم، فلفل أخضر حار عضوي (1.75-3) دراهم، طماطم كرزية عضوية (3.75-7) دراهم، ملفوف أبيض دائري (0.35-0.60)، ذرة حلوة عضوية (1.5-2.75)، ملفوف مسطح (0.35-0.60)، ملفوف أحمر (0.5-0.80)، النبق (1.25-2).

وضمت القائمة كذلك من الخضراوات والفواكه، الفراولة بسعر (3 -5) دراهم للكيلو غرام، البطاطس (1-1.5)، البامية (5)، شمام أناناس (1.5-3)، الطماطم الكرزية البلحية (2- 4)، الفندال العضوي (1.25-2.5)، الفاصوليا الخضراء العضوية (3-4.5)، البصل الأحمر (0.75- 1.5)، الفلفل الحلو الأخضر العضوي (2.25-4)، الشمام العسلي (1.5-3)، الفندال (1-2)، الشمندر العضوي (1-2)، البامية العضوية (5.5)، البصل الأبيض (1.25-2)، الفلفل الحلو البرتقالي (1.75-3)، الفجل الأبيض (0.70-1.5)، وأخيراً الخس الروماني بسعر (0.70-1.25) درهم.

وأكدت الهيئة التزامها بتوفير السلع الأساسية لجميع سكان إمارة أبوظبي، خاصة الخضراوات والفواكه، كذلك التزامها حيال المزارعين لمساعدتهم على تسويق منتجات مزارعهم، وتأمين وصولها للأسواق بصورة جيدة لتلبية حاجة المستهلكين في كل الأوقات والظروف. وأوضحت الهيئة أن سيارات «حصاد مزارعنا» المبردة، هي إحدى نقاط البيع المهمة لتسويق المنتجات المحلية، وتسهيل وصولها طازجة للمستهلكين في غضون ساعات من حصادها، حيث تكتسب السيارات المبردة أهمية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، بوصفها سوقاً متنقلة لبيع الخضراوات والفاكهة.

ولفتت، إلى أن تسويق المنتجات المحلية يعد من أهم الركائز لدعم مزارعي إمارة أبوظبي والمنتج المحلي، وتعزيز تنافسيته في السوق.