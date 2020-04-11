المصدر: الامارات اليوم

متاجر

استغرب زوّار متاجر في مناطق عدة بالدولة، من عدم اهتمام العاملين بنظافة عربات التسوّق، التي يستخدمها المتسوقون، داعين إلى تخصيص عمال يتولون تعقيم العربات قبل استخدامها.

«إنترنت»

يشتكى قراء عدم صدقية المواعيد التي تعطيها شركات التزويد بخدمات الاتصالات في الدولة، إذ يقبل كثيرون حالياً على ترقية باقات الإنترنت لديهم، في ضوء اتباع طريقة العمل عن بُعد، وكذلك التعليم عن بُعد، لكن مزودي الخدمة يظهرون بطئاً في تلبية طلبات المتعاملين.

كمامة

طالب سكان بمنطقة القليعة في الشارقة، بإلزام حراس المباني السكنية بارتداء أقنعة للوجه، أثناء قيامهم بأعمال التنظيف، سواء للمباني أو المصاعد، مشيرين إلى أنهم لاحظوا عدم التزامهم بالاحترازات الطبية.

دعاية

لاحظ سكان في منطقة البطينة انتشار الدعاية الخاصة بشركات النظافة، التي أضافت إلى بياناتها وإعلانانها أنها متخصصة في التعقيم ضد فيروس كورونا، متسائلين عما إذا كانت خدمات هذه الشركات مجدية أم أنها تستغل الظروف الحالية فقط؟

«أمازون»

اشترى متعامل مع متجر أمازون الإلكتروني، أحد المنتجات من الموقع، واكتشف أنه غير مطابق للمواصفات المذكورة في الموقع، مشيراً إلى أنه تقدّم بشكوى إلى خدمة العملاء، لكن لم يتم حل المشكلة.

تباعد

لاحظ قراء وجود عائلات أو مجموعات من الأصدقاء يمارسون رياضة المشي بالقرب من الشواطئ، غير آبهين بتعليمات التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com