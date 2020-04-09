المصدر: الامارات اليوم

انتظار

اشتكى متعاملون مع أحد البنوك في عجمان، الانتظار في طابور طويل ضم نحو 20 متعاملاً، ولم يكن يعمل داخل البنك على كاونتر الخدمات سوى موظف واحد.

تباعد

دعا قراء إدارات البنوك وشركات الصرافة إلى التشدد في إلزام المتعاملين على ترك مسافة بينهم والتباعد جسدياً، تحاشياً لانتقال العدوى بالفيروسات، بعدما لاحظوا أن كثيراً من المراجعين لا يلتزمون بذلك.

جودة

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس - رداً على ملاحظة نُشرت في «سكيك»، حول المطالبة بتطبيقات تتيح التأكد من جودة السلع، خصوصا المعقمات - بأنها تدير نظام «مانع» الاتحادي، لضبط جودة المنتجات، الذي يستطيع من خلاله المستهلكون إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق.

أسعار

لاحظ قراء ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، مثل الأجبان والفواكه والخضراوات.

رقابة

طالب قراء بتشديد الرقابة على العاملين في البقالات والمخابز الصغيرة، خصوصاً مع تزايد الاعتماد عليها من قبل السكان، للحصول على متطلباتهم اليومية من السلع والخبز.

«إمسات»

تساءل أولياء أمور طلبة في السنة النهائية من المرحلة الثانوية عن مصير أبنائهم بعد إلغاء كل امتحانات الـ«إمسات» (اختبار الإمارات القياسي)، في الفترة المقبلة، حيث يعد دخول هذا الامتحان من شروط الالتحاق الجامعات في الدولة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com