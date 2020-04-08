الإمارات تجري أكثر من نصف مليون فحص طبي لفيروس كورونا بأحدث التقنيات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت دولة الإمارات رقماً قياسياً في عدد الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539195 فحصاً على مستوى الدولة.

مما يعكس حرص الدولة على مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقوة النظام الصحي وكفاءة الكوادر الطبية في الدولة.

وكشف وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوص، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات»، واوضح أن «هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال».

وأكد العويس، خلال مداخلته على الهواء في مؤتمر الإحاطة الإعلامية بشأن آخر مستجدات «كورونا»، أن «صحة وسلامة الجميع أولوية لنا، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعاً». موجهاً الشكر إلى «خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين ومسعفين، وكل الذين يتواجدون في الميدان خلال هذه الفترة».