دبي تمدّد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بالتنسيق مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً، بمعدل 24 ساعة، واتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك الإجراءات اعتباراً من الثامنة مساء أمس وعلى مدار اليوم، لمدة أسبوعين، قابلة للتجديد.

كما سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل طوال تلك الفترة، واستمرار عمل منافذ بيع الغذاء، مثل الجمعيات ومحال السوبرماركت، وكذلك الصيدليات، وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات ستنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية بالتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره، في مقدمتها «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» من أجل ضمان تنسيق الجهود وتحقيق أعلى معدلات الحماية والوقاية، وضمان التطبيق الكامل لتلك الإجراءات الاحترازية، مشددة على أن أفراد المجتمع من الجنسيات كافة مطالبون بالامتثال الكامل للتعليمات الواردة في إطار التدابير، تجنباً للمساءلة القانونية في حال مخالفتها، أو عدم الالتزام بها بصورة كاملة.

وأكدت اللجنة أن على الجميع الالتزام بالتعليمات في الأوقات كافة، حيث سيكون المخالفون عُرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته، التي تشكل مسؤولية وأمانة كبيرة، ولن يكون هناك تهاون في حمايتها على الوجه الأكمل في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع، والامتثال الكامل للتعليمات، بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وضمان أعلى مستويات الحماية، وصولاً للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة.

الاستثناء من الإجراءات

يُسمح بالخروج من المنزل في الحالات التالية فقط، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين:

- لجميع أفراد المجتمع (عامة الناس) الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات) عند الحاجة، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية، مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله.

- يُسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الاستثناء لخروج الموظفين:

- يُسمح بالخروج للعمل ضمن أحد القطاعات الحيوية المستثناة والمصرح لها.

القطاعات الحيوية المستثناة

- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات).

- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات).

- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية).

- المطاعم (ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط).

- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية.

- مُصنّعو ومورّدو المواد والتجهيزات الطبية.

- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية).

- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد.

- الاتصالات

- الإعلام

- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران.

- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية.

- الخدمات الأمنية العامة والخاصة.

- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات) وخدمات النظافة العامة والخاصة.

- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

- وسائل النقل العام: تشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.

- الأعمال الإنشائية، مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.

استمرار الجمعيات والسوبرماركت والصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

تكثيف الفحوص في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

الإجراءات ستنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تنسيق الجهود، وتحقيق أعلى معدلات الحماية والوقاية.

خدمات الدعم المُستثناة (ساعات الخروج: من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً)

- الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحال الصرافة.

- خدمات الرعاية الاجتماعية.

- خدمات الصيانة.

- خدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.