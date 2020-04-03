«مركبات الأجرة» في أبوظبي توصل السلع والخدمات للسكان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منافذ البيع المعتمدة في الإمارة، عن إطلاق «مبادرة دعم منافذ البيع بمركبات الأجرة»، يزوّد من خلالها مركز النقل منافذ البيع المعتمدة بمركبات الأجرة، لتوصيل السلع والخدمات إلى المنازل بطريقة مباشرة، ولجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية لدعم وخدمة المجتمع، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، من خلال بقائهم في منازلهم وتوصيل السلع والخدمات إليهم، كما تجّسد الخدمة الجديدة حرص الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة على تأصيل وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يتواصل المتعاملون مباشرة مع منافذ البيع المعتمدة لشراء المواد والسلع، عن طريق مراكز الاتصال التابعة لها، أو التطبيقات الذكية الخاصة بها، ومن ثم ستقوم منافذ البيع باستخدام مركبات الأجرة التي يوفرها لها مركز النقل المتكامل لإيصال الطلبات إلى المتعاملين.