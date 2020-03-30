تمديد إيقاف خدمات مترو وترام دبي خلال «التعقيم الوطني» حتى 5 أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إيقاف خدمة مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني، التي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، أيام الأحد 29 مارس، والاثنين 30 مارس، والثلاثاء 31 مارس الجاري، والأربعاء الأول من أبريل المقبل، والخميس الثاني من أبريل، والجمعة الثالث من أبريل، والسبت الرابع من أبريل، والأحد الخامس من أبريل، بينما ستكون خدمة جميع وسائل النقل الجماعي اعتيادية خلال أيام تمديد التعقيم الوطني، من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

كما أعلنت الهيئة عن إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة، والفيري والتاكسي المائي، حتى 30 أبريل 2020.

وتنوّه الهيئة للجمهور بأن جميع الرحلات على وسائل النقل العام ستبدأ في السابعة صباحاً، على أن تكون آخر الرحلات كما يلي: آخر رحلة لمترو دبي على الخط الأحمر في تمام الساعة 6:02 مساء، من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وفي التوقيت نفس من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة الراشدية. وعلى الخط الأخضر ستتحرك آخر رحلة مترو من محطة الخور إلى محطة مترو الاتصالات في تمام الساعة 6:13 مساء، ومن محطة مترو الاتصالات إلى محطة الخور في تمام الساعة 6:17 مساء، وستكون آخر رحلات الحافلات عبر المدن إلى أبوظبي والفجيرة في الرابعة مساء، وإلى عجمان والشارقة في الخامسة مساء.

وسيتم خلال ساعات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تقديم خدمة مركبات الأجرة للجمهور عبر تطبيقَي «كريم» و«أوبر»، وسيتم تشغيل أسطول من حافلات المواصلات العامة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومياً وخاصاً.

ويشمل ذلك المستشفيات التالية: راشد، ولطيفة، ودبي، والبراحة، وزليخة، و«إن إم سي»، والإيراني، والأميركي، والسعودي الألماني بفرعية في مدينة دبي الطبية والبرشاء، والإمارات التخصصي، والمدينة ميدكلينك، ومستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ودبي للأسنان، ومستشفى الدكتور رضا، والمركز الأميركي للقلب، ومركز سافير للجراحة اليومية، ومركز «بي اي الصحي للجراحة اليومية»، ومركز الإمارات المتكامل للطب والجراحة، وسيتم تقديم الخدمة خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، للعاملين في القطاعات الحيوية التي حددها قرارا وزارتَي الصحة والداخلية، والحالات الطبية الطارئة.

إيقاف خدمات وسائل النقل البحري حتى 30 أبريل المقبل.