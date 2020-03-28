بلدية الفجيرة تغلق محال تلاعبت بأسعار السلع

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، عن إغلاق محال عدة بالإمارة، والمناطق التابعة لها، لتلاعبها بالأسعار، حيث قامت برفعها بشكل غير مبرر، على الرغم من التعاميم التي صدرت، سابقاً، بإلزامها بالتقيد بالأسعار السابقة.

وأشار الأفخم إلى أنه تمت مخالفة هذه المحال أيضاً، لعدم التزامها بشروط الأمن والسلامة، بجانب قيامها برفع الأسعار، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسواق، تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الصادر عام 2006، ولائحته التنفيذية لعام 2007، والتي تشمل غرامات فورية بقيم تراوح بين 50 و100 ألف درهم، حسب حجم ونوع المخالفة، وصولاً إلى الإغلاق، في حال تكرار المخالفة نفسها من المنفذ الواحد.

ودعا الأفخم المستهلكين إلى التعاون، والإبلاغ عن أية ارتفاعات في أسعار السلع بمختلف منافذ البيع، وذلك عبر مركز الاتصال بالرقم 80036، أو من خلال تطبيق "سمارت الفجيرة"، وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.