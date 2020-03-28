المصدر: الامارات اليوم

تعقيم

لاحظ مرتادون لمنافذ بيع كبرى نفاد عبوات سوائل التعقيم المخصصة للمتسوقين بشكل سريع، ما يحرم عدداً كبيراً من المتسوقين من الاستفادة منها، داعين إلى زيادة عبوات التعقيم عند مداخل المنافذ ومخارجها.

رسائل

استغرب قارئ تلقيه رسائل غير معلومة المصدر، عبر تطبيق «واتس أب»، حول وجود علاج خاص بفيروس كورونا، مبدياً مخاوفه من احتمال خداع البعض بمثل هذه الأوهام، داعياً المعنيين إلى رصد مثل هذه الرسائل، وتعقب أصحابها.

تسول

لاحظ قراء وجود متسولين يدعون أنهم جاءوا إلى الدولة عن طريق تأشيرة زيارة، بينما نفدت منهم النقود، وأصبحوا غير قادرين على مغادرة الدولة في الوقت الحالي، بسبب غلق المجال الجوي.

أمطار

تسببت الأمطار التي شهدتها أبوظبي، الأحد الماضي، في تجمّع المياه بشكل كبير أمام مدخل جمعية أبوظبي التعاونية في الميناء، ما أوجد صعوبة كبيرة في صف السيارات أمام الجمعية، على الرغم من إقبال الناس على شراء المنتجات الغذائية.

مياه

نوّه متعاملون مع إحدى شركات توزيع المياه بقيام مندوبيها بتغيير عبوات المياه، من دون طرق أبواب الشقق لطلب النقود أو الكوبونات، حرصاً من الشركة على عدم التواصل المباشر بين موظفيها وعملائها، تلبيةً للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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