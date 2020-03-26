تشكيل فريق لحصر أضرار الأمطار في منطقتي الفحلين والحيل برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بتشكيل فريق لحصر أضرار الأمطار في منطقتي الفحلين والحيل، تحت إشراف مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، برئاسة نائب رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي - مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي ومجموعة من الأعضاء يمثلون كلٌ من شرطة رأس الخيمة، ومكتب الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، وإدارة الدفاع المدني، ودائرة الخدمات العامة، ودائرة البلدية.

حيث وزع الحميدي، أدوار ومهام العمل بين أعضاء الفريق، ثم قام الجميع بجولة ميدانية، في منطقتي الفحلين والحيل، للوقوف على الأضرار التي خلفتها الوديان والسيول في المنطقتين، ومعاينة المنازل المتضررة من الأمطار، التي شهدتها المنطقتين وأدت إلى إتلاف ممتلكاتهم.

وأكد النعيمي، أنه تم رصد الأضرار في منطقتي الفحلين والحيل، وتم تسجيل عدة تقارير بشأنها، وسيتم رفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لهم على وجه من السرعة، حرصاً على تعزيز شعورهم بالأمن والأمان.

وتعرضت منطقتي الفحلين والحيل السكنية لأضرار نتيجة فيضان وادي نقب ما أدى إلى دخول مياه الوادي إلى المنازل السكنية وإتلاف ممتلكات المواطنين من أثاث ومزارع ونفوق عدد من المواشي.

ورصدت "الإمارات اليوم" ارتفاع منسوب مجرى الوادي وانحرافه عن مساره وجريانه بقوة ما تسبب في جرف التربة أسفل المنازل ودخول مياه الطينية إلى غرف النوم، ما دفع المواطنين للخروج من منازلهم وطلب المساعدة من الجهات المختصة التي قامت بنقل عدد منهم إلى الفنادق بشكل مؤقت.

