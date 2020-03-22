«قانونية دبي» تدعو متعامليها إلى استخدام خدماتها الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي كل متعامليها لاستخدام منصاتها الذكية في الحصول على خدماتها القانونية، في إطار التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرص الدائرة على سلامة موظفيها ومتعامليها على حد سواء.

وتتيح الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، كل الخدمات التي تُقدّمها للمتعاملين من الجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية، وأفراد الجمهور بإمارة دبي، دون الحاجة إلى زيارة مقرّها لإنجاز المعاملات.

وأشار مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى أن سلامة موظفي الدائرة ومتعامليها أولوية قصوى لديها، وأنها تحرص على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات، مع الحفاظ التام على سلامة المجتمع.

وأكد جاهزية الدائرة التكنولوجية في تقديم خدماتها الإلكترونية، وفق أفضل التقنيات العالمية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية حكومة دبي في التحول الرقمي، حيث توفر الدائرة عبر منظومتها التقنية المتطورة الحصول على كل خدماتها بكل سهولة وكفاءة، وفي وقت قياسي، بما يلبّي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم.