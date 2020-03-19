المصدر: الامارات اليوم

مواقف

طالب قراء في مختلف مناطق الدولة الجهات المعنية بوقف العمل بنظام المواقف المدفوعة مؤقتاً، في ظل الظروف الحالية لمواجهة فيروس «كورونا» المتفشي عالمياً، وأشاروا إلى أن الكثير من الأسر بات يلزم نفسه بالبقاء في المنازل فترات طويلة، ما يجعل كلفة المواقف مرتفعة كثيراً.

تعميم

طلبت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من متعامليها، في رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، إنجاز معاملاتهم كافة عبر القنوات الذكية للهيئة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

صيانة

رفض العاملون بمركز صيانة الحبتور في الشارقة، إجراء الصيانة الدورية لأحد القراء إلا بعد دفع رسوم إضافية، على الرغم من أن مركبته لاتزال تحت الضمان، ورغم تسجيله شكوى إلا أن المركز لم يستجب.

تعقيم

خصصت مراكز تجارية عمالاً لتعقيم عربات التسوق بعد كل استخدام، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروسات، وللحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلكين، فيما يطلب موظفو الأمن في بعض المتاجر من الزبائن تعقيم أيديهم قبل الدخول للغاية نفسها.

تدخين

أبدى سكان في عجمان استياءهم من وجود موظفين يدخنون سجائرهم على الدرج، في المباني السكنية والتجارية التي يوجد فيها شركات ومكاتب تجارية، ما يؤثر في صحة السكان.

تقييد

قال متعاملون إن بعض شركات الطيران قيدت إجراء التعديل على حجوزات السفر بوجهات محددة، لافتين إلى أن قرار السفر لا يرتبط بالقيود التي أعلنتها بعض الدول فقط، وإنما بالرغبة في التأجيل أو التخلي عن قرار السفر خلال هذه الفترة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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